Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Долгирева в Омске построят двухэтажный магазин с подсветкой

Департамент архитектуры и градостроительства Омска в понедельник, 1 декабря 2025 года, сообщил о выдаче разрешения на строительство двухэтажного магазина по улице Долгирева, что в Центральном административном округе.

Источник: Департамент архитектуры и градостроительства Омска

Площадь здания составит более 800 квадратных метров.

Как отметили в департаменте, наружные стены коммерческого объекта планируется выполнить из трехслойных навесных сэндвич-панелей с облицовкой металлокассетами. Скатную кровлю тоже выполнят из трехслойных кровельных сэндвич-панелей. Также на здании предусмотрена контурная архитектурно-художественная подсветка. Застройщиком магазина выступает ООО «Перспектива».

Как видно на эскизе, в здании предусмотрены большие панорамные окна, а наружные стены будут оформлены узором из треугольников с подсветкой по контуру.