На Долгирева в Омске построят двухэтажный магазин с подсветкой

Площадь здания составит более 800 квадратных метров.
Как отметили в департаменте, наружные стены коммерческого объекта планируется выполнить из трехслойных навесных сэндвич-панелей с облицовкой металлокассетами. Скатную кровлю тоже выполнят из трехслойных кровельных сэндвич-панелей. Также на здании предусмотрена контурная архитектурно-художественная подсветка. Застройщиком магазина выступает ООО «Перспектива».
Как видно на эскизе, в здании предусмотрены большие панорамные окна, а наружные стены будут оформлены узором из треугольников с подсветкой по контуру.