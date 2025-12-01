В омских театрах прошла крупная тройная кадровая ротация

Директор Пятого театра Андрей Маслов покинул свой пост и перешел в Омский академический театр драмы. Ранее он там уже работал, но в другом качестве.
Работа в Пятом театре на посту руководителя у Маслова получилась недолгой, только с июля текущего года. В «драме» он станет первым заместителем директора, сообщил «Омскрегион». Пятый театр теперь в качестве и.о. директора пока возглавил Иван Тимофеев. Ранее он занимался организацией гастролей театра в Екатеринбурге и Москве и фестивалей «лиТЕрАТуРа» и «Молодые театры России».
С 2019 по 2023 годы Маслов уже работал в драмтеатре заместителем директора по организации зрителя. Далее трудился в исторических регионах России, в Запорожской области. В Мелитополе он руководил мультимедийным историческим комплексом «Россия — моя история», с 2024 году — центром «Маяк» в Бердянске.
Прежний первый замдиректора «драмы» Иван Шеин стал теперь также первым замом в Омском музыкальном театре.
