В омских театрах прошла крупная тройная кадровая ротация

В Пятом театре и.о. директора стал Иван Тимофеев, Андрей Маслов вернулся из Пятого в «драму», Иван Шеин из «драмы» перешел в музтеатр.

Источник: Комсомольская правда

Директор Пятого театра Андрей Маслов покинул свой пост и перешел в Омский академический театр драмы. Ранее он там уже работал, но в другом качестве.

Работа в Пятом театре на посту руководителя у Маслова получилась недолгой, только с июля текущего года. В «драме» он станет первым заместителем директора, сообщил «Омскрегион». Пятый театр теперь в качестве и.о. директора пока возглавил Иван Тимофеев. Ранее он занимался организацией гастролей театра в Екатеринбурге и Москве и фестивалей «лиТЕрАТуРа» и «Молодые театры России».

С 2019 по 2023 годы Маслов уже работал в драмтеатре заместителем директора по организации зрителя. Далее трудился в исторических регионах России, в Запорожской области. В Мелитополе он руководил мультимедийным историческим комплексом «Россия — моя история», с 2024 году — центром «Маяк» в Бердянске.

Прежний первый замдиректора «драмы» Иван Шеин стал теперь также первым замом в Омском музыкальном театре.

Ранее мы писали, что в Омской филармонии странным образом ее руководство обвинило дирижера симфонического оркестра Дмитрия Васильева в нарушении трудовой дисциплины.