В омских театрах прошла крупная тройная кадровая ротация

Работа в Пятом театре на посту руководителя у Маслова получилась недолгой, только с июля текущего года. В «драме» он станет первым заместителем директора, сообщил «Омскрегион». Пятый театр теперь в качестве и.о. директора пока возглавил Иван Тимофеев. Ранее он занимался организацией гастролей театра в Екатеринбурге и Москве и фестивалей «лиТЕрАТуРа» и «Молодые театры России».