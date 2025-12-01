Мэр Новосибирска сообщил о поставке 7 из 9 трамвайных кузовов из Минска

Договор о поставке трамвайных кузовов был заключён между мэрией Новосибирска и Минским заводом, а их модернизацией занимается совместное предприятие «БКМ-Сибирь», где обновлённые вагоны также проходят обкатку и пусконаладку. На данный момент четыре модернизированных трамвая уже переданы в городское электротранспортное хозяйство, три из них работают на линии, ещё три вагона находятся в стадии сборки и испытаний. Обновлённые трамваи будут курсировать на маршрутах № 11, 13 и 14, а два оставшихся кузова из девяти запланированных к поставке, как сообщается, прибудут в город в декабре.