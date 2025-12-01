В Краснодаре запретили к ввозу более 17 тонн зараженных огурцов

«Наличие карантинного вредного организма в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. Принято решение о недопущении оборота продукции. В соответствии с фитосанитарным законодательством ЕАЭС вся зараженная партия была подвергнута процедуре обеззараживания», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.