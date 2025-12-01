В Краснодаре запретили к ввозу более 17 тонн зараженных огурцов. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Партию огурцов бъемом 17,6 тонны доставили на склад временного хранения в Краснодар из Ирана. Специалисты проверили продукцию и обнаружили живые имаго карантинного для РФ объекта — западного цветочного трипса.
«Наличие карантинного вредного организма в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. Принято решение о недопущении оборота продукции. В соответствии с фитосанитарным законодательством ЕАЭС вся зараженная партия была подвергнута процедуре обеззараживания», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.