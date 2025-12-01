Столичные школьники представили результаты своих исследований в Антарктиде

Участники Московской молодежной антарктической экспедиции представили результаты своих исследований на XIX Международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
Например, ученица школы № 1553 им. В. И. Вернадского Александра Шишкина и ученица школы № 883 им. Героя РФ генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина Елизавета Брайловская исследовали воду в озерах оазиса Ширмахера. Они выяснили, что разница в высоте расположения водоемов приводит к отличиям в химическом составе и составе микробных сообществ. Для получения результатов они измеряли уровень кислотности, электропроводности и концентрацию ионов в воде, а также анализировали фрагменты ДНК микроорганизмов.
Кроме того, Александра Шишкина изучила состав частиц горных пород в леднике, расположенном рядом с оазисом Ширмахера. Она выяснила, что за последние 100 лет количество частиц горных пород в леднике значительно увеличилось. Следовательно, породы стали выветриваться быстрее — это напрямую связано с повышением температуры воздуха. Такой рост содержания частиц служит дополнительным доказательством того, что глобальное потепление затрагивает и Антарктиду.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.