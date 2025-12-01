Столичные школьники представили результаты своих исследований в Антарктиде

Например, ученица школы № 1553 им. В. И. Вернадского Александра Шишкина и ученица школы № 883 им. Героя РФ генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина Елизавета Брайловская исследовали воду в озерах оазиса Ширмахера. Они выяснили, что разница в высоте расположения водоемов приводит к отличиям в химическом составе и составе микробных сообществ. Для получения результатов они измеряли уровень кислотности, электропроводности и концентрацию ионов в воде, а также анализировали фрагменты ДНК микроорганизмов.