«Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025

В банке уточнили, что по карточкам Mastercard Standart и Белкарт-Maestro Клуба «Шчодры» (не путать с картой «Шчодрая» Mastercard World) перестанет начисляться мани-бэк. Однако у владельцев данных карт и далее будет возможность пользоваться другими преимуществами. К примеру, повышенной процентной ставкой по депозиту «Правильный выбор онлайн», скидкой 50% на оформление карты Клуба «Зебра». Среди преимуществ также названы скидкой 15% на оформление полиса страхования, SMS-оповещения о приходных операциях без взимания платы.