«Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
«С 29 декабря 2025 года держателей карт нашего банка, выпуск которых осуществлялся ранее, ждут изменения по условиям их обслуживания», — сказано в сообщении.
В банке уточнили, что по карточкам Mastercard Standart и Белкарт-Maestro Клуба «Шчодры» (не путать с картой «Шчодрая» Mastercard World) перестанет начисляться мани-бэк. Однако у владельцев данных карт и далее будет возможность пользоваться другими преимуществами. К примеру, повышенной процентной ставкой по депозиту «Правильный выбор онлайн», скидкой 50% на оформление карты Клуба «Зебра». Среди преимуществ также названы скидкой 15% на оформление полиса страхования, SMS-оповещения о приходных операциях без взимания платы.
С указанной даты будет прекращено предоставление рассрочки по карте «Магнит». Ее выпуск был приостановлен с выходом обновленной версии продукта — карты «Магнит RGB».
«Держатели прежнего “Магнита”, как и раньше смогут рассчитываться картой за счет средств овердрафта либо собственных денежных средств», — пояснили в «Беларусбанке».
И обратили внимание, что усовершенствованная карта «Магнит RGB» дает больше возможностей, предоставляет гибкие условия для получения мани-бэка, выгодных покупок в магазинах-партнерах за счет овердрафта с пониженной ставкой в грейс-периоде, удобных расчетов собственными или заемными средствами. Оформление карт «Магнит» прекратилось 10 сентября 2020 года, напомнили в банке.
