На северо-западе Челябинска открыли выделенную полосу

Напомним, что в Челябинске протяжённость выделенных полос для общественного транспорта в 2025 году увеличат на 12,4 километра — до 47,9 километра. Приоритет проезда для автобусов и троллейбусов появится на участках улиц Бейвеля, Чичерина, Кирова, 1-ой Эльтонской, Блюхера, Воровского и Братьев Кашириных.