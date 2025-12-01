Ричмонд
На северо-западе Челябинска открыли выделенную полосу

Выделенную полосу для общественного транспорта запустили на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Открыть движение удалось после завершения обустройства более 200 колодцев. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщил глава города Алексей Лошкин.

Источник: Pchela.News

Рабочие занимались обустройством более 200 колодцев на участке от улицы Молодогвардейцев до Северо-Крымской.

— Подрядчик выполнил все работы и в выходные мы уже открыли выделенку к центру города, — рассказал Алексей Лошкин.

Напомним, что в Челябинске протяжённость выделенных полос для общественного транспорта в 2025 году увеличат на 12,4 километра — до 47,9 километра. Приоритет проезда для автобусов и троллейбусов появится на участках улиц Бейвеля, Чичерина, Кирова, 1-ой Эльтонской, Блюхера, Воровского и Братьев Кашириных.