Три недели без роста цен: в Правительстве обсудили, как удержать инфляцию в декабре

Комитет торговли Министерства торговли и интеграции подготовил проект о временном расширении перечня социально значимых продуктов питания, включив в него товары с наиболее высокой ценовой волатильностью. Документ находится на стадии согласования. В ближайшее время планируются детальные обсуждения с бизнес-сообществом и НПП «Атамекен».