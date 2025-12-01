Ричмонд
Три недели без роста цен: в Правительстве обсудили, как удержать инфляцию в декабре

На очередном совещании по стабилизации инфляции, состоявшемся в субботу под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрены действующие и предстоящие в декабре меры по сдерживанию цен на продукты питания, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Три недели ноября прошли с нулевым ростом цен на социально значимые продукты питания. Впереди — декабрь и традиционный сезон повышенного потребительского спроса. Участники совещания обсудили комплекс мер, необходимых для обеспечения стабильных цен и наличия продуктов повышенного спроса на прилавках супермаркетов и рынках.

Расширение перечня социально значимых товаров.

Комитет торговли Министерства торговли и интеграции подготовил проект о временном расширении перечня социально значимых продуктов питания, включив в него товары с наиболее высокой ценовой волатильностью. Документ находится на стадии согласования. В ближайшее время планируются детальные обсуждения с бизнес-сообществом и НПП «Атамекен».

Ярмарки и акция «Береке fest» в регионах.

В регионах продолжаются сельскохозяйственные ярмарки: в этом году проведено свыше 5 тыс. таких мероприятий, и они будут продолжены каждые выходные.

В декабре совместно с торговыми сетями вновь пройдет республиканская акция «Береке fest». Кроме того, местные акиматы организуют предновогодние ярмарки для обеспечения широкого предложения товаров по доступным ценам.

Работа с импортерами продуктов питания.

С учетом высокого сезонного спроса на импортные продукты Комитет торговли сформировал пул крупных импортеров и поставщиков продовольственных товаров. В ближайшее время с ними состоятся встречи по вопросам обеспечения стабильности цен на наиболее востребованные товары в декабре.

В завершение совещания вице-премьер поручил Министерству торговли и интеграции совместно с акиматами обеспечить постоянный мониторинг цен и оперативно реагировать на возникающие изменения.