Кубанский комплекс «Абрау-Дюрсо» стал призером национальной премии

Проект объединяет три зала. В первом, «Абрау-Дюрсо в искусстве», можно узнать о том, в каких культовых произведениях оставило свой след русское игристое. Советский зал, выполненный в стилистике авангарда, рассказывает о превращении в XX веке удельного имения в совхоз и его дальнейшей судьбе до конца 80-х годов. Зал современной истории показывает достижения группы компаний «Абрау-Дюрсо» в виноделии, производстве крепких и безалкогольных напитков, а также в туризме и лайфстайл-проектах.