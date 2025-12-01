Кубанский комплекс «Абрау-Дюрсо» стал призером национальной премии

Второе место на VII Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Новая экспозиция» занял музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» с проектом «Абрау-Дюрсо 155 лет!». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города Новороссийска Краснодарского края.
Проект объединяет три зала. В первом, «Абрау-Дюрсо в искусстве», можно узнать о том, в каких культовых произведениях оставило свой след русское игристое. Советский зал, выполненный в стилистике авангарда, рассказывает о превращении в XX веке удельного имения в совхоз и его дальнейшей судьбе до конца 80-х годов. Зал современной истории показывает достижения группы компаний «Абрау-Дюрсо» в виноделии, производстве крепких и безалкогольных напитков, а также в туризме и лайфстайл-проектах.
«Участие в конкурсе — единственном в мире, созданном для корпоративных музеев, — это возможность поделиться своими наработками, открытиями и успехами в музейной организации и в сфере взаимодействия с целевой аудиторией, а также ее активного вовлечения в живую историю и производство. Происходит обмен невероятно интересным и богатым опытом, который с каждым годом приумножается благодаря созданию самых разных проектов: от разработки промышленных маршрутов, специальных мероприятий, изданий, мультимедийных выставок до серьезных музейных открытий и экспозиций», — отметила директор проектов фонда «Наследие Абрау-Дюрсо» Анна Левычкина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.