Жилой дом 1890 года постройки в Пресненском районе капитально отремонтируют

«Объект капремонта — пятиэтажный жилой дом на 16 квартир 1890 года постройки. Ранее в здании заменили системы отопления и водоснабжения, а нынешний проект предусматривает проведение локальных восстановительных работ в местах прокладки коммуникаций. Кроме того, специалисты приведут в порядок подъезд», — приводятся в материале слова Щербакова.
Отмечается, что здание не является памятником архитектуры, однако оно расположено в границах зон охраны объектов культурного наследия, поэтому проведение ремонтных работ согласовано столичным департаментом культурного наследия. Восстановительный ремонт проведут с сохранением прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов, без увеличения нагрузок на существующие конструкции.
В пресс-службе подчеркнули, что предусмотренные проектом работы в подъезде будут включать ремонт швов кирпичной кладки, восстановление штукатурного слоя и окраску стен. Потолки лестничных клеток и тамбуров, а также оконные и дверные откосы и бетонные подоконники расчистят и заново покрасят.
«Кирпичный жилой дом на ул. Трехгорный Вал был возведен в конце XIX века в стиле эклектики. Вместе с соседними домами является одним из бывших общежитий Трехгорной мануфактуры. ФКР Москвы с особой ответственностью подходит к обновлению исторических домов, поэтому специалисты перед проведением работ разрабатывают уникальный проект для каждого здания, учитывая его степень износа и конструктивные особенности», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павла Рябоненко.
Кроме того, специалисты заполнят сколы бетонных ступеней лестниц, расчистят и окрасят металлические ограждения и заменят деревянные поручни на них.