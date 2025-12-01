Жилой дом 1890 года постройки в Пресненском районе капитально отремонтируют

«Кирпичный жилой дом на ул. Трехгорный Вал был возведен в конце XIX века в стиле эклектики. Вместе с соседними домами является одним из бывших общежитий Трехгорной мануфактуры. ФКР Москвы с особой ответственностью подходит к обновлению исторических домов, поэтому специалисты перед проведением работ разрабатывают уникальный проект для каждого здания, учитывая его степень износа и конструктивные особенности», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павла Рябоненко.