Омских строителей обвинили в хищении 16 млн рублей

В Омске перед судом предстанут два работника строительной компании. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере при капитальном ремонте производственного корпуса. Об инциденте рассказали 1 декабря в СК.
По версии следствия, с июня 2023 по февраль 2024 года директор по строительству и начальник участка действовали по предварительному сговору. Они завысили стоимость материалов в документах и похитили более 16 млн рублей, принадлежавших предприятию-заказчику.
В ходе разбирательств был наложен арест на имущество фигурантов для возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
За совершение данного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
