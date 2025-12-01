Еще девять зубров из Беларуси появятся в Башкирии

В настоящее время в природном парке «Мурадымовское ущелье» обитает 23 особи беловежского зубра. В этом году в Башкирии родился один зубренок. Три взрослые самки и зубренок, появившийся на свет в прошлом году, содержатся в демонстрационном вольере, а остальные 19 животных живут в естественной среде.