Еще девять зубров из Беларуси появятся в Башкирии

Башкирия может пополнить свою популяцию зубров девятью новыми животными из Беларуси. Об этом сообщил глава Министерства экологии и природопользования региона Нияз Фазылов на оперативном совещании в Центре управления республикой.
Власти региона подали заявку на президентский грант для реализации экологических проектов. Инициатива «Формирование устойчивой группировки европейского зубра на Южном Урале» прошла в финал первого этапа конкурса. Итоги будут подведены через пару месяцев — в феврале.
Как отметил министр, в случае победы в республику планируется завезти девять половозрелых особей европейского зубра из Беларуси. Это позволит усилить генетическое разнообразие и устойчивость формируемой группировки.
В настоящее время в природном парке «Мурадымовское ущелье» обитает 23 особи беловежского зубра. В этом году в Башкирии родился один зубренок. Три взрослые самки и зубренок, появившийся на свет в прошлом году, содержатся в демонстрационном вольере, а остальные 19 животных живут в естественной среде.
Фазылов подчеркнул, что успешное размножение зубров в регионе свидетельствует об их хорошей адаптации к местным условиям. После установления устойчивого снежного покрова зубры свободной группировки спустятся к вольерному хозяйству для проведения осмотра и учета. Также планируется обновить GPS-ошейники для постоянного мониторинга их перемещений.
Министр добавил, что для повышения устойчивости группировки эксперты рассматривали возможность перемещения животных из российских питомников, однако было принято решение продолжить разведение чистокровной группировки беловежских зубров в Башкирии.
