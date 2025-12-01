Мобильные операторы начали повышать тарифы до 30% из-за НДС

Beeline.
25 ноября компания Beeline Казахстан объявила, что изменение ставки НДС с 1 января 2026 года отразится на стоимости услуг связи, интернета и сопутствующих сервисов. Абонентская плата по тарифам будет скорректирована. Пользователей пообещали уведомить об изменениях за 30 дней до их вступления в силу.
На запрос «Курсива» относительно того, насколько вырастут тарифы, в Beeline отметили, что средней цифры нет, так как это будет зависеть от конкретного плана.
«Повышение стоимости будет зависеть от конкретного тарифного плана и его наполнения» — сообщили в Beeline, также отослав к комментарию своего руководителя на пресс-конференции в правительстве 21 октября.
При этом на сайте самой компании есть новость о повышении с 15 января абонентской платы по ряду архивных тарифов, объединенных в линейках «Мега» и «Премиум Семья».
К примеру, по тарифу «Мега Премиум» абонентская плата возрастет с 11 999 тенге до 15 999 тенге, то есть на 4 тыс. тенге, или 33%. При этом к пакету можно будет подключить не одного, а двух абонентов одновременно.
По тарифу «Мега 1 2023» плата вырастет с 4 999 до 6 199 тенге — на 1,2 тыс. тенге (+24%). По тарифу «Мега S» рост составит 1,5 тыс. тенге — до 6 499 тенге. На всех тарифах также увеличится объем трафика.
В Tele2 также сообщили, что с 25 декабря изменят абонентскую плату и объем услуг по тарифам. В сообщении отметили, что это вынужденная мера, связанная с ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве.
На запрос редакции «Курсива» о конкретном размере повышения стоимости услуг в Tele2 пока не ответили. Однако читатели сообщили, что им уже начали приходить уведомления о росте цен по их старым тарифам.
Так, на тарифе «Особо выгодный» за 5 190 тенге цена возрастет до 5 990 тенге, то есть на 800 тенге (+15%). При этом объем трафика по нему увеличится с 70 до 85 Гб.
По другому архивному тарифу — «То, что надо» — стоимость увеличится с 5 490 до 6 490 тенге (сам тариф сменит название на «Особо выгодный»), то есть на 1 тыс. тенге (+18%). При этом этот же тариф в апреле 2025 года уже успел подорожать на 1,4 тыс. тенге (ранее стоимость составляла 4 тыс. тенге).
Kcell и Activ.
Единственный оператор, пока не объявивший о повышении цен на услуги, — Kcell. В ответ на запрос «Курсива» в компании сообщили, что изучают изменение ставки НДС и сейчас рассматривают несколько возможных сценариев.
«Решение о корректировке цен пока не принято. Но еще летом мы зафиксировали стоимость по тарифной линейке “Лучше” — эти цены останутся неизменными как минимум до 2027 года. Для многих клиентов это лучшая альтернатива, которая позволяет не переживать из-за возможных колебаний», — сообщили в Kcell.
В компании пообещали заранее сообщить о возможных изменениях тарифов.
Напомним, ранее пользователи соцсети Threads сообщили о повышении тарифов мобильных операторов Altel и Beeline. По данным абонентов, стоимость одного из самых популярных тарифов Altel вырастет почти в полтора раза.