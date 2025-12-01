В Казахстане из 2 млрд обещанных деревьев посадили всего 800 млн

«В открытых данных министерства указано, что в рамках этого поручения посажено более 800 млн деревьев. Однако из-за угрозы несвоевременного выполнения поручения его срок был продлен до 2027 года. По мнению специалистов, основные причины недостижения показателей по расширению лесного фонда — это некачественные семена и износ специальной техники», — сообщили депутаты в официальном запросе.
В этой связи Минэкологии планировало закупить через Фонд развития промышленности (ФРП) 354 пожарные машины, сотни патрульных комплексов и тракторов под льготные 3% для лесных хозяйств. Однако с начала года лесхозы получили менее половины запланированной техники — всего 136 патрульных комплексов и 60 тракторов.
«По мнению специалистов, такая ситуация возникла из-за резкого повышения цен отечественными производителями и из-за того, что ФРП затягивает и несвоевременно оформляет документы», — отметили депутаты.
Например, в Кызылординской области из-за такой задержки одна пожарная машина подорожала сразу на 10 млн тенге.
Теперь, по словам депутатов, лесхозы столкнутся с новой проблемой. С 2026 года ставка по лизингу через ФРП вырастет с 3% до 12,6%.
«Если финансирование в рамках программы “Жасыл даму” поступает за счет государственных средств, полученных от утилизационного сбора, то почему государство должно выдавать свои же средства государственным органам в виде кредита, а ФРП должен получать 12,6% надбавки», — возмущаются депутаты.
Учитывая дополнительную финансовую нагрузку на лесхозы, депутаты предложили предоставить средства на покупку техники через компанию «Жасыл даму» напрямую областям. Они настаивают на беспроцентной рассрочке сроком на 8 лет.
Напомним, ранее депутат столичного маслихата Владислав Сергеев заявил, что Астана не скоро станет «городом-садом». Он рассказал, что за последние три года в столице вырубили около трех тысяч взрослых деревьев, а вместо обещанных 25 тыс. компенсационных посадок прижилась лишь малая часть.
В 2023 году президент Касым-Жомарт Токаев поручал превратить Астану в город-сад в течение пяти лет.