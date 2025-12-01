Казахстанский теннисист Амир Омарханов взлетел в обновленном мировом рейтинге

Казахстанец Амир Омарханов достиг значительного успеха, поднявшись на 241 строчку в мировом рейтинге ATP. Начав с 1100-й позиции, он теперь занимает 859-е место. Этот стремительный подъем стал результатом его успешного выступления на турнире в Тунисе.