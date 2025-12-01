Ричмонд
Казахстанский теннисист Амир Омарханов взлетел в обновленном мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов — профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в мужском одиночном и парном разрядах, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанец Амир Омарханов достиг значительного успеха, поднявшись на 241 строчку в мировом рейтинге ATP. Начав с 1100-й позиции, он теперь занимает 859-е место. Этот стремительный подъем стал результатом его успешного выступления на турнире в Тунисе.

Другой казахстанский теннисист, Александр Шевченко, также продемонстрировал отличные результаты и поднялся на 95-е место в рейтинге ATP.

Первая ракетка страны в мужском одиночном разряде, Александр Бублик, сохранил за собой 11-ю строчку в мировом рейтинге.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться испанец Карлос Алькарас. Вторую позицию занимает итальянец Янник Синнер, а замыкает топ-3 лучших теннисистов планеты немец Александр Зверев.