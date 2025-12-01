Студенты из Удмуртии и Марий Эл прошли стажировку на прикамском комбинате

Стажировку на картонно-бумажном комбинате «КАМА» в Пермском крае прошли студенты из Удмуртии и Марий Эл, которые участвуют во Всероссийской программе Росмолодежи «Больше, чем работа». Предприятие является участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Краснокамского округа.
Во время экскурсии группа прошла по всей технологической цепочке — от лесной биржи до склада готовой продукции. Будущие инженеры не только изучили производственные этапы, но и получили представление о корпоративной культуре, социальных гарантиях и карьерных возможностях на предприятии. Также специалисты HR-службы комбината провели для гостей мастер-класс по ручному изготовлению бумаги. Игровой тренинг «Герои в касках» продемонстрировал важность соблюдения правил охраны труда. Кроме того, для студентов организовали обзорные экскурсии по Перми и Краснокамску.
«Наш комбинат объединяет почти вековую историю и современные технологии. Я сам пришел сюда молодым специалистом и начинал с производственных должностей, поэтому хорошо понимаю ваш интерес. Когда видишь, как создается продукция, которую люди используют каждый день, появляется совсем другое отношение к профессии. Надеюсь, эта стажировка поможет вам почувствовать, насколько важна инженерная работа», — отметил директор комбината Роман Серавин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.