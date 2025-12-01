Студенты из Удмуртии и Марий Эл прошли стажировку на прикамском комбинате

Во время экскурсии группа прошла по всей технологической цепочке — от лесной биржи до склада готовой продукции. Будущие инженеры не только изучили производственные этапы, но и получили представление о корпоративной культуре, социальных гарантиях и карьерных возможностях на предприятии. Также специалисты HR-службы комбината провели для гостей мастер-класс по ручному изготовлению бумаги. Игровой тренинг «Герои в касках» продемонстрировал важность соблюдения правил охраны труда. Кроме того, для студентов организовали обзорные экскурсии по Перми и Краснокамску.