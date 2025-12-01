В Санкт-Петербурге стартовал финал чемпионата «Профессионалы»

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по блокам компетенций «образование», «сервис», «производство» и «инженерные технологии» стартовал в Санкт-Петербурге 29 ноября. В нем принимают участие представители 30 стран, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин приветствовал финалистов и подчеркнул, что Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» расширяется с каждым годом. По его словам, в этом году оно объединило более 1 млн участников и свыше 7,5 тыс. предприятий-партнеров.
«Благодаря вам все больше ребят приходят в систему среднего профессионального образования. Вы — лучшие, вы спецназ нашего движения профессионального мастерства. Глядя на вас, приятно осознавать, что будущее нашей страны — в надежных руках. Я желаю вам не волноваться и идти к своим победам. Мы болеем за каждого из вас, удачи вам и успехов!» — обратился он к конкурсантам.
Соревновательная программа турнира будет организована на площадках КВЦ «Экспофорум» и аэропорта Пулково по 27 компетенциям в основной возрастной категории и по 3 компетенциям категории «юниоры». Деловая программа пройдет по трем трекам: «Кадры и образование», «Воспитание человека труда» и «Технологии и инновации». Все они объединены темой «Всероссийское чемпионатное движение — экосистема лидеров профессионального мастерства». Зарегистрироваться можно по ссылке. Финал чемпионата завершится 4 декабря торжественной церемонией награждения и чествования победителей и призеров финала.
Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от занятого места.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.