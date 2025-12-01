В Санкт-Петербурге стартовал финал чемпионата «Профессионалы»

«Благодаря вам все больше ребят приходят в систему среднего профессионального образования. Вы — лучшие, вы спецназ нашего движения профессионального мастерства. Глядя на вас, приятно осознавать, что будущее нашей страны — в надежных руках. Я желаю вам не волноваться и идти к своим победам. Мы болеем за каждого из вас, удачи вам и успехов!» — обратился он к конкурсантам.