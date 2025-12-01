Ричмонд
В Константиновском районе на пожаре погиб 56-летний мужчина

Под Ростовом при тушении пожара было обнаружено тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В станице Мариинской Константиновского района произошел пожар, унесший жизнь человека. Сообщили в региональном МЧС.

30 ноября на улице Набережная загорелась деревянная летняя кухня в частном доме. На место происшествия выехали восемь пожарных расчетов с двумя единицами техники. В ходе тушения огня на площади 15 квадратных метров спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины.

По результатам дознания, проведенного сотрудниками МЧС России, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки.

