В Константиновском районе на пожаре погиб 56-летний мужчина

30 ноября на улице Набережная загорелась деревянная летняя кухня в частном доме. На место происшествия выехали восемь пожарных расчетов с двумя единицами техники. В ходе тушения огня на площади 15 квадратных метров спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины.