Продолжительность новогодних праздников порадовала 34% самарцев

В Самаре меньшую часть жителей порадовала продолжительность предстоящих новогодних праздников. Только 34% опрошенных остались довольны 12 днями отдыха. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся с 31 декабря до 11 января. 14% самарцев хотели бы гулять дольше, а 40% — меньше», — рассказали в пресс-службе.
Так, 6% хотели бы 1−3 выходных, 14% — 4−6 дней, 13% — одну неделю, 7% — 8−11 дней. В среднем самой оптимальной продолжительностью отдыха является девять дней. Есть и те, кому совсем не нужны новогодние каникулы (5%).
Женщины (40%) чаще мужчин (28%) поддерживают 12-дневные выходные. Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (17%), чем среди старшего поколения. Опрошенным с заработком от 150 тысяч рублей чаще всего выступают за сокращение времени отдыха (65%).