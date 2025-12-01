Продолжительность новогодних праздников порадовала 34% самарцев

Женщины (40%) чаще мужчин (28%) поддерживают 12-дневные выходные. Среди молодежи до 35 лет больше желающих продлить каникулы (17%), чем среди старшего поколения. Опрошенным с заработком от 150 тысяч рублей чаще всего выступают за сокращение времени отдыха (65%).