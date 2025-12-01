«Маршрут здоровья» будет работать в Краснодаре и Темрюкском районе 2 и 3 декабря. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Жители пройдут обследование у медицинских работников разного профиля и узнают о состоянии физической формы, уровне холестерина и глюкозы в крови, состоянии сердца и легких, индекс массы тела. Женщины пройдут маммографический осмотр.
Мобильный комплекс 2 декабря будет работать в хуторе Ленина. «Маршрут здоровья» остановится в ЖК «Виктория». 3 декабря специалисты отправятся в Темрюкский район. Мобильный комплекс остановится в поселке Стрелка по улице Ленина, 8а.
«Принять участие в акции сможет каждый желающий, для этого необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС», — отметили в региональном министерстве здравоохранения.