В Вологде пройдет продовольственная ярмарка «Настоящий Вологодский Продукт»

Продовольственная ярмарка «Настоящий Вологодский Продукт» состоится 12 декабря в Вологде в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
Посетители смогут попробовать и приобрести качественные и экологически чистые продукты, а также новинки от местных производителей. На ярмарке будут представлены молоко, сметана, масло, творог, йогурты, сгущенка, мороженое, мясные деликатесы, рыба, консервы, сыры и многое другое. Также можно будет купить сувениры, косметику, текстиль, игрушки ручной работы, новогодние украшения, валяные изделия, удобрения для растений и товары для дома.
Кроме того, пройдут дегустации и мастер-классы по приготовлению десертов из вологодских продуктов. Для руководителей предприятий, организаций агропромышленного комплекса, представителей торговли и общественного питания предусмотрена деловая программа. Лучшим производителям-участникам системы добровольной сертификации продуктов питания «Настоящий Вологодский продукт» вручат статуэтки «Гордость бренда».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.