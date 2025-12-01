В Вологде пройдет продовольственная ярмарка «Настоящий Вологодский Продукт»

Посетители смогут попробовать и приобрести качественные и экологически чистые продукты, а также новинки от местных производителей. На ярмарке будут представлены молоко, сметана, масло, творог, йогурты, сгущенка, мороженое, мясные деликатесы, рыба, консервы, сыры и многое другое. Также можно будет купить сувениры, косметику, текстиль, игрушки ручной работы, новогодние украшения, валяные изделия, удобрения для растений и товары для дома.