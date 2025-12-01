Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологде пройдет продовольственная ярмарка «Настоящий Вологодский Продукт»

Там будут представлены молочныe продукты, мясные деликатесы, рыба и многое другое.

Продовольственная ярмарка «Настоящий Вологодский Продукт» состоится 12 декабря в Вологде в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

Посетители смогут попробовать и приобрести качественные и экологически чистые продукты, а также новинки от местных производителей. На ярмарке будут представлены молоко, сметана, масло, творог, йогурты, сгущенка, мороженое, мясные деликатесы, рыба, консервы, сыры и многое другое. Также можно будет купить сувениры, косметику, текстиль, игрушки ручной работы, новогодние украшения, валяные изделия, удобрения для растений и товары для дома.

Кроме того, пройдут дегустации и мастер-классы по приготовлению десертов из вологодских продуктов. Для руководителей предприятий, организаций агропромышленного комплекса, представителей торговли и общественного питания предусмотрена деловая программа. Лучшим производителям-участникам системы добровольной сертификации продуктов питания «Настоящий Вологодский продукт» вручат статуэтки «Гордость бренда».

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.