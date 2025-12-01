Ричмонд
Самые большие в мире кенгуру поселились в нижегородском зоопарке

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде появились новые обитатели — два представителя самого крупного вида сумчатых на планете. Это большие рыжие кенгуру, считающиеся крупнейшими млекопитающими Австралии.

Источник: зоопарк "Лимпопо"

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, новыми жильцами два самца, которые являются братьями. Старшему из них чуть больше года, младшему — девять месяцев. Несмотря на юный возраст, в будущем оба могут вырасти до внушительных размеров: взрослые самцы достигают двух метров в высоту и могут весить до 90 килограммов.

«Можно сказать, что поселившиеся у нас кенгуру — пока еще дети. Но учитывая, что самцы продолжают расти даже после наступления половой зрелости, мы уверены, что наши новоселы станут самыми крупными в России», — отметил директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Кроме больших рыжих кенгуру, на территории «Лимпопо» можно также увидеть других представителей семейства — больших серых кенгуру, которые уступают по размеру лишь рыжим сородичам, а также кенгуру Беннетта. Все они обитают на второй площадке зоопарка.

Ранее стало известно, что редкая трубкозубиха по имени Хиба, родившаяся в нижегородском «Лимпопо», переехала в зоопарк Крыма. Также сообщалось, что детеныш яка родился в нижегородском зоопарке.