Самые большие в мире кенгуру поселились в нижегородском зоопарке

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, новыми жильцами два самца, которые являются братьями. Старшему из них чуть больше года, младшему — девять месяцев. Несмотря на юный возраст, в будущем оба могут вырасти до внушительных размеров: взрослые самцы достигают двух метров в высоту и могут весить до 90 килограммов.
«Можно сказать, что поселившиеся у нас кенгуру — пока еще дети. Но учитывая, что самцы продолжают расти даже после наступления половой зрелости, мы уверены, что наши новоселы станут самыми крупными в России», — отметил директор зоопарка Владимир Герасичкин.
Кроме больших рыжих кенгуру, на территории «Лимпопо» можно также увидеть других представителей семейства — больших серых кенгуру, которые уступают по размеру лишь рыжим сородичам, а также кенгуру Беннетта. Все они обитают на второй площадке зоопарка.
