Все больше жителей Башкирии заражается опасной инфекцией: от нее пострадали уже больше 442 тысяч человек

По словам чиновника, в настоящее время в инфекционных госпиталях находятся 149 пациентов, что на 15 человек больше, чем днем ранее. Еще 584 человека получают лечение амбулаторно. Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике за почти шесть лет достигло 442 250.