Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все больше жителей Башкирии заражается опасной инфекцией: от нее пострадали уже больше 442 тысяч человек

В Башкирии 51 человек за сутки заболел коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 декабря, на оперативном совещании в Центре управления регионом министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что за последние сутки в регионе выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции.

По словам чиновника, в настоящее время в инфекционных госпиталях находятся 149 пациентов, что на 15 человек больше, чем днем ранее. Еще 584 человека получают лечение амбулаторно. Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике за почти шесть лет достигло 442 250.

Коэффициент распространения инфекции в Башкирии составляет 1,1. В инфекционных госпиталях развернуто 105 коек, свободный коечный фонд составляет более 27%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.