Все больше жителей Башкирии заражается опасной инфекцией: от нее пострадали уже больше 442 тысяч человек

Сегодня, 1 декабря, на оперативном совещании в Центре управления регионом министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что за последние сутки в регионе выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции.
По словам чиновника, в настоящее время в инфекционных госпиталях находятся 149 пациентов, что на 15 человек больше, чем днем ранее. Еще 584 человека получают лечение амбулаторно. Общее число выявленных случаев COVID-19 в республике за почти шесть лет достигло 442 250.
Коэффициент распространения инфекции в Башкирии составляет 1,1. В инфекционных госпиталях развернуто 105 коек, свободный коечный фонд составляет более 27%.
