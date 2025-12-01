Эрмитаж научился вычислять карманников по лицам

Эрмитаж — один из крупнейших музеев не только Петербурга и России, но и всего мира. Его фонд содержит более 1 миллиона произведений изобразительного и прикладного искусства, 1,1 миллиона памятников нумизматики, свыше 809 тысяч археологических памятников, более 14 тысяч образцов оружия и не только. Обеспечение его безопасности и сохранности экспонатов — главная задача, поэтому Эрмитаж продолжает использовать передовые технологии. Об одной из таких на традиционной интернет-встрече сообщил Михаил Пиотровский, генеральный директор музея.
— У нас работает модуль, который по лицам умеет определять карманников. Мы должны использовать все новейшие технологии, — пояснил Пиотровский.
К слову, в 2025 году по периметру Эрмитажа установили новые камеры видеонаблюдения. Система безопасности охватила Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, сад Зимнего дворца, Главный штаб и часть Миллионной улицы.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что с 1 декабря билеты в Эрмитаж подорожали на 200 рублей. Однако действие социальных программ сохранили.