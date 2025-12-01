Эрмитаж научился вычислять карманников по лицам

Эрмитаж — один из крупнейших музеев не только Петербурга и России, но и всего мира. Его фонд содержит более 1 миллиона произведений изобразительного и прикладного искусства, 1,1 миллиона памятников нумизматики, свыше 809 тысяч археологических памятников, более 14 тысяч образцов оружия и не только. Обеспечение его безопасности и сохранности экспонатов — главная задача, поэтому Эрмитаж продолжает использовать передовые технологии. Об одной из таких на традиционной интернет-встрече сообщил Михаил Пиотровский, генеральный директор музея.