В Бурятии на трассе «Байкал» возникла многокилометровая пробка

ИРКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Пробки на трассе Р-258 «Байкал» между Иркутской областью и Бурятией образовались из-за нескольких ДТП и плохой погоды, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

В УПРДОР «Южный Байкал» в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Пробки образовались на участке от поселка Култук Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. Как сообщили в МВД, сотрудники полиции в ручном режиме регулируют движение на трассе: на месте уже работают три экипажа ДПС, им на помощь из Иркутска направлены еще два экипажа.

«По предварительным данным, на ситуацию повлияли ряд ДТП, в которых не пострадали люди, непростые погодные условия, в том числе низкие температуры», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок в этом направлении, а в случае их необходимости — проверить техническое состояние автомобиля, взять с собой теплые вещи, еду, термос, устройства для зарядки телефона.