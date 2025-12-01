Ричмонд
Гора Айгир в Башкирии может получить охранный статус

Экологи пытаются минимизировать последствия большой антропогенной нагрузки.

Прорабатывается вопрос придания статуса особо охраняемой природной территории горе Айгир в Белорецком районе. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР министр экологии РБ Нияз Фазылов. Гора Айгир является популярным туристическом объектом и уникальным природным комплексом, который требуется сохранить. Министр напомнил, что такая же работа велась в отношении Инзерских зубчаток, но вопрос не согласовали в минобороны РФ.

Также разрабатывается вопрос придания статуса ООПТ хребту Ирендык. Предполагается, что это будет природный парк, в состав которого войдет озеро Талкас. Талкас уже является памятником природы, но нуждается в изменении режима охраны — чтобы предотвратить обмеление, учёные советуют провести зарыбление травоядными видами.

Также глава минэкологии рассказал о работе по восстановлению в регионе популяции зубров.