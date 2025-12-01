Гора Айгир в Башкирии может получить охранный статус

Прорабатывается вопрос придания статуса особо охраняемой природной территории горе Айгир в Белорецком районе. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУР министр экологии РБ Нияз Фазылов. Гора Айгир является популярным туристическом объектом и уникальным природным комплексом, который требуется сохранить. Министр напомнил, что такая же работа велась в отношении Инзерских зубчаток, но вопрос не согласовали в минобороны РФ.