Собянин открыл музейно-выставочный центр «Зиларт» на юге столицы

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, частный музей «Зиларт» создан основателем «Группы ЛСР» Андреем Молчановым и его супругой Елизаветой на основе собственной коллекции произведений искусства, собирающейся на протяжении более 25 лет и насчитывающей свыше 8 тыс. предметов. Пятиэтажное здание музея площадью свыше 13 тыс. кв. м представляет собой стеклянно-металлический куб, «обернутый» в узор из трапеций. Этажи со второго по пятый предназначены для размещения экспозиций, на входе в залы-трансформеры установлены оригинальные пятиметровые медные двери. В залах будет поддерживаться постоянный микроклимат: температура 18−20 градусов и относительная влажность 50−55%, что соответствует международным музейным стандартам.