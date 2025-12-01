Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые тарифы на маршруте Самара — Рождествено ввели с 1 декабря 2025 года

Самарцев предупредили о новых тарифах на речные перевозки.

Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря 2025 года начали действовать новые тарифы на речные перевозки по маршруту Самара — Рождествено. Об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии.

С 1 декабря билет для взрослого по полному тарифу стоит 96 рублей, а для детей от пяти до 10 лет — 48 рублей в одну сторону. Дети до пяти лет ездят бесплатно.

С 1 января 2026 года цены повысят. Взрослый билет будет стоить 105 рублей, детский — 53 рубля. До 31 марта 2026 года будет действовать фрахтовый сбор — 110 рублей с единицы поклажи. На теплоходах «ОМ» до этого же времени можно будет провезти велосипед за 160 рублей и электросамокат за 110 рублей.