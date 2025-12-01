Новые тарифы на маршруте Самара — Рождествено ввели с 1 декабря 2025 года

С 1 января 2026 года цены повысят. Взрослый билет будет стоить 105 рублей, детский — 53 рубля. До 31 марта 2026 года будет действовать фрахтовый сбор — 110 рублей с единицы поклажи. На теплоходах «ОМ» до этого же времени можно будет провезти велосипед за 160 рублей и электросамокат за 110 рублей.