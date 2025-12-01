Тематический поезд в честь 65-летия РУДН запущен на Сокольнической линии метро

«У нас очень значимый год — 65 лет, как открылся наш замечательный университет. Я в первую очередь хочу высказать слова благодарности мэрии Москвы, департаменту транспорта за то, что всегда поддерживают наши образовательные и посвятительские проекты. Это были две потрясающие выставки, карта “Тройка”. И сейчас открываем для москвичей новый поезд, чтобы они могли в одном поезде метро открыть весь мир. Одна из главных задач нашего университета для Москвы — быть визитной карточкой столицы как международного образовательно-научного центра», — сказал журналистам ректор РУДН Олег Ястребов.