Тематический поезд в честь 65-летия РУДН запущен на Сокольнической линии метро

Оформление нового состава посвящено истории РУДН и ключевым образовательным направлениям университета. В поезде пассажиры смогут познакомиться с ключевыми этапами развития одного из самых авторитетных и прогрессивных вузов страны, а также узнают о студенческой жизни, научных достижениях и международных программах.
«Мы развиваем Московский метрополитен по задаче мэра Москвы Сергея Собянина не только как важнейший транспортный объект, но и как площадку для сотрудничества с партнерами из ключевых общественных сфер, в том числе образования, науки и культуры. С начала 2025 года запустили уже 27 тематических составов. Новый поезд будет курсировать по Сокольнической линии в течение шести месяцев», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В 2024 году РУДН появился на схеме Московского метрополитена — на первом участке Троицкой линии открылась станция «Университет Дружбы Народов», которой ежедневно пользуются тысячи студентов и преподавателей. С запуском движения по линии более миллиона москвичей получили новые маршруты и удобные пересадки на Большую кольцевую и Сокольническую линии. В настоящее время «Университет Дружбы Народов» — самая популярная станция Троицкой линии: в будни здесь совершается более 21 тыс. поездок.
«У нас очень значимый год — 65 лет, как открылся наш замечательный университет. Я в первую очередь хочу высказать слова благодарности мэрии Москвы, департаменту транспорта за то, что всегда поддерживают наши образовательные и посвятительские проекты. Это были две потрясающие выставки, карта “Тройка”. И сейчас открываем для москвичей новый поезд, чтобы они могли в одном поезде метро открыть весь мир. Одна из главных задач нашего университета для Москвы — быть визитной карточкой столицы как международного образовательно-научного центра», — сказал журналистам ректор РУДН Олег Ястребов.
В этом году Московский метрополитен продолжил активное сотрудничество с РУДН в честь юбилея университета. В рамках совместной работы проводилась фотовыставка на станции «Университет Дружбы Народов», также представили экспозицию в уникальных колбах — «РУДН: территория возможностей» на станции «Воробьевы горы» и выпустили тематическую карту «Тройка» в дизайне университета со слоганом «Проездной в мир знаний».