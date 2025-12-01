Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге провели первую в России пересадку сердца пациенту с ВИЧ

Врачи оперировали пациента на протяжении 12 часов.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге провели первую в России пересадку сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией. Это событие стало поворотным в истории отечественной медицины.

«Пациент, ранее перенесший установку искусственного левого желудочка полтора года назад, столкнулся с необходимостью трансплантации сердца из-за прогрессирования сердечной недостаточности», — рассказывают в пресс-службе регионального медучреждения.

Операцию проводили специалисты Петербургского центра СПИД и Центра Алмазова. Трансплантация прошла успешно. На это потребовалось более 12 часов.

«Данный случай демонстрирует, что при грамотном контроле ВИЧ-инфекции и высоком уровне взаимодействия между медицинскими центрами, пациенты с ВИЧ могут успешно проходить сложнейшие операции, включая трансплантацию органов, и возвращаться к полноценной жизни», — добавила глвврач петербургского центра СПИД Татьяна Виноградова.

Как отмечают врачи, у этого пациента стабильно подавленная вирусная нагрузка. Он продолжает антиретровирусную терапию.