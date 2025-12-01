В Петербурге провели первую в России пересадку сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией. Это событие стало поворотным в истории отечественной медицины.
«Пациент, ранее перенесший установку искусственного левого желудочка полтора года назад, столкнулся с необходимостью трансплантации сердца из-за прогрессирования сердечной недостаточности», — рассказывают в пресс-службе регионального медучреждения.
Операцию проводили специалисты Петербургского центра СПИД и Центра Алмазова. Трансплантация прошла успешно. На это потребовалось более 12 часов.
«Данный случай демонстрирует, что при грамотном контроле ВИЧ-инфекции и высоком уровне взаимодействия между медицинскими центрами, пациенты с ВИЧ могут успешно проходить сложнейшие операции, включая трансплантацию органов, и возвращаться к полноценной жизни», — добавила глвврач петербургского центра СПИД Татьяна Виноградова.
Как отмечают врачи, у этого пациента стабильно подавленная вирусная нагрузка. Он продолжает антиретровирусную терапию.