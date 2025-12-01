Белорусская теннисистка Виктория Азаренко удивила появлением на футболе в Аргентине

Виктория последний матч в WTA-туре провела в сентябре на US Open, где проиграла в третьем раунде Джессике Пегуле. Год 36-летняя теннисистка завершила на 133-м месте рейтинга. О дальнейших своих планах Виктория публично не сообщала. Возможно, мы увидим ее на австралийской серии турниров, которая стартует в январе 2026-го.