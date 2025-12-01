Белорусская теннисистка Виктория Азаренко удивила появлением на футболе в Аргентине

Виктория Азаренко была приглашена в Буэнос-Айрес на матч футбольного чемпионата Аргентины, в котором «Бока Хуниорс» на легендарном стадионе «Бомбонера» встречался с «Архентинос Хуниорс».
Глава клуба, знаменитый в прошлом игрок Хуан Рикельме вручил Виктории клубную футболку под номер 10. Под этим номером в команде выступал сам олимпийский чемпион Рикельме.
Появление Виктории в публичном пространстве порадовало ее поклонников, ведь в последние месяцы она редко напоминает о себе.
Виктория последний матч в WTA-туре провела в сентябре на US Open, где проиграла в третьем раунде Джессике Пегуле. Год 36-летняя теннисистка завершила на 133-м месте рейтинга. О дальнейших своих планах Виктория публично не сообщала. Возможно, мы увидим ее на австралийской серии турниров, которая стартует в январе 2026-го.
