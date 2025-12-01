Комитет ГД рекомендовал продлить эксперимент по сдаче ОГЭ по двум предметам

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах, передает корреспондент РИА Новости.
Проект был внесён в Госдуму правительством РФ.
Проектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень участвующих в эксперименте субъектов Российской Федерации, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам — русскому языку и математике — вместо традиционных четырех.