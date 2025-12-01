Ускоритель частиц помог повысить емкость электродов для суперконденсаторов

Евлашин и его коллеги уже много лет работают над разработкой новых типов и оптимизацией свойств уже существующих форм суперконденсаторов — электрических устройств, способных запасать в себе большие количества энергии и почти мгновенно выделять ее назад почти неограниченное число раз. Их использование в электромобилях и электроавтобусах позволяет экономить ресурс литий-ионных аккумуляторов, а также снижает вероятность перегрева и взрыва этих батарей.