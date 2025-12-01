Султан Омана принял Лукашенко дома, но переговоры шли за закрытыми дверями

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 декабря провел встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Встреча двух лидеров состоялась не в официальных залах, а дома у султана в исключительном формате.
— Жест, который в дипломатии говорит о доверии, уважении и особом отношении к высокому гостю, — подчеркнул телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщили, что на переговорах с оманским лидером глава Беларуси намерен обсудят реализацию достигнутых договоренностей, «дорожную карту» октября 2025-го (когда оманский гость приезжал в Минск. — Ред)., а также новые совместные проекты. В том числе сотрудничество в таких отраслях как промышленность, логистика, инвестиции и высокие технологии.
Также уточнили, что переговоры будут проходить, хоть и в домашней обстановке, но в закрытом формате. После минутной протокольной съемки разговор продолжился за закрытыми дверями.
На опубликованных фото, видно, что на переговорах также присутствовали старший сын белорусского президента, глава Национального Олимпийского комитета Виктор Лукашенко, а также младший сын Николай Лукашенко.
Напомним, в октябре белорусский лидер принимал султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида также у себя дома в неформальной обстановке.
— Совместная работа продолжилась сначала в формате встречи, а затем — рабочий завтрак, — сообщала тогда пресс-служба президента.
Кстати, тогда по итогам переговоров султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился. А еще Александр Лукашенко дал султану Омана деньги за подаренный особый меч.