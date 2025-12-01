Султан Омана принял Лукашенко дома, но переговоры шли за закрытыми дверями

Сообщили, что на переговорах с оманским лидером глава Беларуси намерен обсудят реализацию достигнутых договоренностей, «дорожную карту» октября 2025-го (когда оманский гость приезжал в Минск. — Ред)., а также новые совместные проекты. В том числе сотрудничество в таких отраслях как промышленность, логистика, инвестиции и высокие технологии.