В Калининградской области живут более 5,6 тысяч человек с ВИЧ

По словам руководителя Центра по профилактике и борьбе со СПИД Николая Черкеса, в регионе проживают 5648 человек с ВИЧ-инфекцией.
За текущий год в области было обследовано более 326 тысяч жителей, впервые выявлено 351 новое заражение. «Вопрос заболеваемости остаётся актуальным, а регистрация новых случаев, к сожалению, продолжается», — отметил Черкес.
Положительная динамика отмечается в лечении: 90% пациентов, получающих антиретровирусную терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что делает их незаразными для окружающих. Это позволяет им вести полноценную жизнь.
Черкес подчеркнул, что остановить распространение ВИЧ можно только через изменение поведения населения и повышение осведомлённости. «Многие считают, что эта болезнь касается только асоциальных слоёв, но это не так — 75% заболевших внешне выглядят благополучными», — добавил он. В регионе активно работают программы тестирования, а специалисты регулярно выезжают в отдалённые муниципалитеты для привлечения пациентов к диспансерному наблюдению.