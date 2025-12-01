В Калининградской области живут более 5,6 тысяч человек с ВИЧ

Черкес подчеркнул, что остановить распространение ВИЧ можно только через изменение поведения населения и повышение осведомлённости. «Многие считают, что эта болезнь касается только асоциальных слоёв, но это не так — 75% заболевших внешне выглядят благополучными», — добавил он. В регионе активно работают программы тестирования, а специалисты регулярно выезжают в отдалённые муниципалитеты для привлечения пациентов к диспансерному наблюдению.