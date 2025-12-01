Ричмонд
Омичи потребовали отменить концерт Дианы Арбениной

Горожан возмутила позиция артистки по событиям на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разгорается скандал вокруг концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированного на 9 декабря в «G-Drive Арене». В соцсетях появились призывы к губернатору Виталию Хоценко запретить это мероприятие.

Несколько пользователей опубликовали под постами главы региона обращения с требованием отменить выступление. Они ссылались на прошлые заявления артистки, которые, по их мнению, свидетельствуют о поддержке позиции Украины.

«В знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы “Ночные снайперы” и Дианы Арбениной», — написали пользователи.

Другие комментаторы отметили, что концерты Арбениной в Омске в 2023 и 2024 годах уже отменяли «по техническим причинам». На момент публикации новости организаторы и площадка не сообщали об изменениях в графике выступлений.

Несмотря на заявления в открытых источниках о протестах сибиряков, часть поклонников активно поддерживает певицу и ждет ее приезда. Ранее «КП Омск» уже писала о неоднозначности данной ситуации.

