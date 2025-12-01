Ричмонд
Калининградцам напомнили, что кататься на горках в Центральном парке запрещено

На территории нет специально оборудованных трасс.

Калининградцам напомнили, что кататься на горках в Центральном парке запрещено. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дирекция ландшафтных парков» в понедельник, 1 декабря.

«На территории Центрального парка культуры и отдыха отсутствуют специально оборудованные трассы для зимнего катания на тюбингах, санях, ледянках и других устройствах. Это связано с особенностями рельефа и отсутствием необходимой инфраструктуры, обеспечивающей безопасность отдыхающих», — говорится в сообщении.

Гостей парка просят соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от несанкционированных спусков с естественных склонов.

В Калининграде назвали новую причину, почему нельзя сделать безопасными популярные снежные горки.