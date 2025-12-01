Калининградцам напомнили, что кататься на горках в Центральном парке запрещено

«На территории Центрального парка культуры и отдыха отсутствуют специально оборудованные трассы для зимнего катания на тюбингах, санях, ледянках и других устройствах. Это связано с особенностями рельефа и отсутствием необходимой инфраструктуры, обеспечивающей безопасность отдыхающих», — говорится в сообщении.