В Иркутской области восстановили движение на трассе «Байкал»

Кроме погоды причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов — выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Интенсивность движения грузового транспорта на трассе Р-258 «Байкал» на данном участке выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, что повышает риски возникновения серьёзных заторов даже при единичном ДТП.