В Иркутской области восстановили движение на трассе «Байкал»

ИРКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено, сообщит губернатор региона Игорь Кобзев.
В УПРДОР «Южный Байкал» в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе.
«На федеральной трассе Р-258 “Байкал” восстановили дорожное движение в обе стороны. Непростая обстановка сложилась там из-за погоды. Автомобильные заторы, участниками которых стали преимущественно грузовики, наблюдались на участках с 100 километра (п. Култук Иркутской области) до 184 километра (п. Выдрино Республики Бурятия)», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что основной причиной заторов стала непогода. На трассе для автомобилистов работают стационарные пункты обогрева и питания.
Кроме погоды причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов — выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Интенсивность движения грузового транспорта на трассе Р-258 «Байкал» на данном участке выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, что повышает риски возникновения серьёзных заторов даже при единичном ДТП.