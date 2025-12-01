В Ростовской области в декабре ожидается двухдневная рабочая неделя

Основной период отдыха начнется в среду, 31 декабря, и продлится вплоть до воскресенья, 11 января, что в сумме составляет 12 полноценных выходных дней. Особенностью этого года станет дополнительный нерабочий день в последний день года — 31 декабря, который традиционно был рабочим, но в этот раз был перенесен с воскресенья 4 января.