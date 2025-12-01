В Ростовской области в декабре ожидается двухдневная рабочая неделя

Предновогодний график порадует дончан необычайно короткой рабочей неделей. Согласно официальному производственному календарю, перед началом длинных новогодних каникул сотрудникам придется выйти на работу всего на два дня — в понедельник, 29 декабря, и во вторник, 30 декабря.
Основной период отдыха начнется в среду, 31 декабря, и продлится вплоть до воскресенья, 11 января, что в сумме составляет 12 полноценных выходных дней. Особенностью этого года станет дополнительный нерабочий день в последний день года — 31 декабря, который традиционно был рабочим, но в этот раз был перенесен с воскресенья 4 января.
