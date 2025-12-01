В Архангельске ученики школы № 51 познакомились с работой ТЭЦ

Ученики инженерного класса школы № 51 имени Ф. А. Абрамова в городе Архангельске посетили ТЭЦ в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.
Сотрудники ТЭЦ с помощью специальных видеороликов рассказали школьникам, как тепло, вода и электричество приходят в дома Архангельска, а также показали практические опыты в химическом цехе.
В рамках стажировки в мероприятии принял участие слушатель региональной программы «Защитники. Под крылом Архангела» Дмитрий Сергеев. Помимо знакомства с работой ведомства и объектов ТЭК и ЖКХ Поморья, он активно включился в наставничество инженерного класса.
«От образовательной части — вводных уроков по различным направлениям энергетики региона и страны в целом — мы перешли уже непосредственно к посещению конкретных объектов. Ребята познакомились с работой четырех цехов: котлотурбинного, химического, электрического и тепловой автоматики. Узнали про оборудование, тепловую и электрическую мощность станции и, конечно, о востребованных здесь профессиях», — подчеркнула заместитель министра ТЭК и ЖКХ Наталья Сорванова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.