В Архангельске ученики школы № 51 познакомились с работой ТЭЦ

«От образовательной части — вводных уроков по различным направлениям энергетики региона и страны в целом — мы перешли уже непосредственно к посещению конкретных объектов. Ребята познакомились с работой четырех цехов: котлотурбинного, химического, электрического и тепловой автоматики. Узнали про оборудование, тепловую и электрическую мощность станции и, конечно, о востребованных здесь профессиях», — подчеркнула заместитель министра ТЭК и ЖКХ Наталья Сорванова.