В Раменском округе Подмосковья открылся сельский Дом культуры

Капитальный ремонт Дома культуры «Строитель» завершили в поселке Комбината стройматериалов-1 в Раменском округе Московской области, сообщил глава муниципалитета Эдуард Малышев. Работы проводились в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
По словам Малышева, в здании 1966 года постройки обновили отмостку, цоколь, входы, холл, танцевальный зал и санитарные узлы. Заменили полы и модернизировали системы водоснабжения, отопления и электропроводки.
Ранее сообщалось, что Дом культуры «Импульс» в поселке Челюскинском Пушкинского городского округа также открыли для посетителей после завершения капитального ремонта. В обновленных пространствах будут работать творческие студии, вокальные кружки, музыкальная гостиная, выставочный и переговорный залы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.