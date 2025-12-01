Эрмитажу удалось вернуть все экспонаты, задержавшиеся в Европе

Он подчеркнул, что разработкой системы начали заниматься еще в советское время, а теперь ведется работа по созданию новых гарантий для международных выставок. При этом директор Эрмитажа констатировал, что сейчас действует «мораторий» на вывоз музейных ценностей за рубеж.