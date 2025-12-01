Эрмитажу удалось вернуть все экспонаты, задержавшиеся в Европе

Государственный Эрмитаж успешно вернул в Россию все экспонаты, которые находились на выставках в Европе. Как заявил директор музея Михаил Пиотровский, это стало «одной из больших музейных побед» в сложной международной обстановке.
— Была разработана система гарантий возврата, поэтому, когда все случилось, она сработала. Все вернулось, — отметил Пиотровский.
Он подчеркнул, что разработкой системы начали заниматься еще в советское время, а теперь ведется работа по созданию новых гарантий для международных выставок. При этом директор Эрмитажа констатировал, что сейчас действует «мораторий» на вывоз музейных ценностей за рубеж.
Пиотровский также отметил, что железный занавес в музейной сфере «опущен» — европейским музеям запрещено официально общаться с российскими коллегами. Однако, по его словам, «в занавесе всегда есть дырки». Эрмитаж продолжает участвовать в европейских проектах, используя альтернативные пути сотрудничества.
— Мы стараемся не подводить коллег, — добавил директор музея, отметив, что многие совместные проекты с европейскими партнерами готовы к запуску.