В Красноярском крае трудоустроили 3600 участников «Сибирского долголетия»

Вакансии жителям края старшего возраста предлагали с учетом их пожеланий, опыта и знаний. Постоянные места обрели 2800 граждан, еще около 800 человек получили временное трудоустройство. В этом году чаще всего люди занимали рабочие места электромонтеров, водителей, слесарей, инженеров, укладчиков-упаковщиков и делопроизводителей. Кроме того, около 400 жителей старшего возраста прошли профессиональное обучение при центрах занятости, а примерно 200 граждан смогли открыть свое дело в сфере обрабатывающих производств, занялись сельским хозяйством, общественным питанием и бытовыми услугами.