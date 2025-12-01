В Красноярском крае трудоустроили 3600 участников «Сибирского долголетия»

Около 3600 участников движения «Сибирское долголетие» трудоустроили в Красноярском крае с начала года в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Вакансии жителям края старшего возраста предлагали с учетом их пожеланий, опыта и знаний. Постоянные места обрели 2800 граждан, еще около 800 человек получили временное трудоустройство. В этом году чаще всего люди занимали рабочие места электромонтеров, водителей, слесарей, инженеров, укладчиков-упаковщиков и делопроизводителей. Кроме того, около 400 жителей старшего возраста прошли профессиональное обучение при центрах занятости, а примерно 200 граждан смогли открыть свое дело в сфере обрабатывающих производств, занялись сельским хозяйством, общественным питанием и бытовыми услугами.
«На рынке труда соискателей старшего возраста выделяют опыт и знания. Таких кандидатов отличает дисциплинированность, ответственное отношение к делу, собранность. Они не только профессионально исполняют возложенные обязанности, но и могут быть наставниками для молодых специалистов», — отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.