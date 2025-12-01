Новые законы с 1 декабря: что изменится для жителей Челябинской области

Утилизационный сбор, зимняя резина и замена водительских прав
С 1 декабря меняются правила расчёта утилизационного сбора для автомобилей. Если раньше сумма зависела в основном от объёма двигателя, то теперь в формулу включили и мощность. Это может привести к росту цен на импортные машины.
При этом для частных владельцев сохраняются льготы: если автомобиль мощностью до 160 л. с. ввозит физлицо, сбор останется прежним — 3400 рублей для новых авто и 5200 рублей для машин старше трёх лет. Для электрокаров и последовательных гибридов порог льгот — 80 л. с.
Но для крупных импортёров и юридических лиц тарифы вырастут в разы, особенно на автомобили с мощными двигателями и электронные модели.
Кроме того, инспекторы ДПС получили право штрафовать за отсутствие зимней резины. До конца февраля на дорогах должны быть установлены сезонные шины, иначе — штраф 500 рублей. Следить необходимо и за состоянием покрышек: порезы, сильный износ или установка разных шин на одной оси теперь повод для наказания.
Ещё одно важное изменение для водителей касается документов. Все водительские права, которые были продлены на три года в период коронавирусных ограничений, перестанут действовать после декабря 2025 года. Тем, кто не обновил документ, нужно сделать это в ближайшее время.
Просроченные налоги и возможные последствия
1 декабря был крайний срок оплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Если платёж не внесли вовремя, с этого же дня начала начисляться задолженность.
Пеня составляет одну трёхсотую ставки рефинансирования — это примерно 5,5 копейки за каждые 100 рублей долга ежедневно. Если задолженность затянется, ФНС может обратиться в суд, привлечь приставов, арестовать имущество или ограничить выезд за границу.
Оплатить налоги можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика и на портале Госуслуг.
Повышение пенсий и особенности декабрьских выплат
Декабрь принесёт прибавку многим пенсионерам. Автоматическое удвоение фиксированной части пенсии ожидает тех, кто в ноябре отметил 80-летие, а также граждан с установленной I группой инвалидности. Сумма вырастет до 17 815 рублей 40 копеек.
Поддержку смогут получить и те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками. Доплата составит около 2969 рублей за каждого иждивенца, но не более чем за троих.
Увеличение ожидает и недавно уволившихся пенсионеров: им вернули ежегодную индексацию, замороженную с 2016 года. Получить перерасчёт за предыдущие годы можно только после увольнения, именно это изменение и станет основанием для прибавки в декабре.
Некоторые пенсионеры получат аж две выплаты в конце года. Тем, кто обычно получает деньги в первых числах месяца, декабрьская пенсия придёт по графику, а январская — чуть раньше, в конце декабря, из-за новогодних праздников. Эта «вторая» пенсия будет уже проиндексирована.
Рассрочка по-новому
С 1 декабря вступают в силу обновлённые правила предоставления потребительской рассрочки. Максимальный срок — шесть месяцев, а через два года он сократится до четырёх.
Штрафы за просрочку ограничат уровнем в 20% годовых, а магазины больше не смогут устанавливать разную цену на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Это значит, что стоимость при покупке за наличные и в рассрочку должна быть одинаковой.
Если общая сумма рассрочек в разных магазинах превышает 15 000 рублей, сведения об этом будут отправлены в бюро кредитных историй. Операторами рассрочки теперь могут быть банки, микрофинансовые организации и компании с капиталом от 5 миллионов рублей.
Госуслуги вместо паспорта
С 29 декабря можно будет предъявлять данные из приложения Госуслуг вместо паспорта при посещении банков и некоторых финансовых организаций. Работать по такой системе смогут только те учреждения, которые попадут в специальный реестр. Важно, что новшество касается клиентов, уже прошедших личную идентификацию.
Новые правила для жителей многоквартирных домов
Владельцам квартир стоит быть готовыми к более строгому регулированию работ, влияющих на внешний вид здания. Теперь установка кондиционеров, антенн, козырьков и других конструкций потребует обязательного согласования с собственниками. Решение должно поддержать не менее половины владельцев помещений.
Для коммерческого использования общедомового имущества, например, подвалов или фасадов, потребуется уже две трети голосов. Все решения фиксируются в протоколах и вносятся в ГИС ЖКХ.
Появится и новая фигура — администратор собрания, который будет организовывать заседания, вести подсчёт голосов и загружать результаты в систему.
Также изменятся правила расторжения договора с управляющей компанией: отказаться от её услуг собственники смогут только через год после подписания договора, если нет нарушений, подтверждённых судом.
Отсрочка для IT-специалистов станет строже
Получить отсрочку от призыва в армию смогут только те IT-специалисты, которые работают в аккредитованных компаниях по трудовому договору и имеют высшее образование из утверждённого перечня направлений.
Выпускники, которые заканчивают обучение в год призыва, смогут заключить трудовой договор заранее, но обязаны предъявить оригинал диплома на заседании призывной комиссии.
В следующем году россиян ждёт целая серия повышений пенсий. Индексации начнутся уже в январе и продлятся весь год. Изменения затронут страховые, социальные и военные выплаты, а также пенсии для представителей отдельных профессиональных категорий.