RSNA: «пивной живот» повышает вероятность развития гипертрофии миокарда

«Проведенный нами анализ указывает, что данные структурные изменения в сердце особенно часто развиваются у мужчин с лишним весом, что в прошлом не было известно. Это говорит о том, что людям среднего возраста следует сосредоточить усилия не просто на снижении веса, а на избавлении от брюшного жира при помощи диет, физических нагрузок или медицинских вмешательств», — заявила научный сотрудник Гамбургского университета Дженнифер Эрли, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.