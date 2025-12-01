Еще 50 новых автобусов поступили в Нижний Новгород

Новая партия автобусов прибыла в Нижний Новгород по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего поступило 50 единиц общественного транспорта, из которых 30 уже начали работу на маршрутах, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Парки сразу нескольких автотранспортных предприятий пополнились современными автобусами ПАЗ «Вектор Некст». Они оснащены специальным оборудованием для маломобильных пассажиров, электронными маршрутоуказателями и системой видеонаблюдения.
Ранее в Нижний Новгород поступили 54 автобуса. Таким образом, общее количество нового транспорта в областном центре превысило 100 единиц. Помимо этого, обновляется подвижной состав в других городах региона.
До конца 2025 года парк «Нижегородпассажиравтотранса» также планируется пополнить 82 новыми автобусами, из которых 43 — автобусы большого класса, что позволит повысить пропускную способность и комфорт перевозок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.