В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку

ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажег на главной площади Якутска повелитель холода Чысхаан, в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» он передал Деду Морозу символ, доставленный с Полюса холода, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно праздничная церемония проходит в первый день декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Программа включает международный конкурс мастеров по ледовым и снежным скульптурам, гастрофестиваль «Вкус Якутии», соревнование по разделке мерзлой рыбы «Строганина» и другие мероприятия.
По информации организаторов, в этот раз большое внимание уделено теме Оймякона как Полюса холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура −71,2 градуса.
Новогоднюю елку Якутска по традиции установили в самом центре города — на нулевом километре. Жители и гости, несмотря на морозную погоду, в понедельник собрались на площади Орджоникидзе. Их поприветствовали Чысхаан, Дед Мороз со Снегурочкой, а также символ 2026 года — Лошадь. Якутский повелитель холода передал Деду Морозу символ холода из Полюса холода, чтобы по всей стране началась зима.
«Раз, два, три! Елочка зажгись!» — скомандовали они, и огни зажглись.