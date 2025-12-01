В Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку

Новогоднюю елку Якутска по традиции установили в самом центре города — на нулевом километре. Жители и гости, несмотря на морозную погоду, в понедельник собрались на площади Орджоникидзе. Их поприветствовали Чысхаан, Дед Мороз со Снегурочкой, а также символ 2026 года — Лошадь. Якутский повелитель холода передал Деду Морозу символ холода из Полюса холода, чтобы по всей стране началась зима.