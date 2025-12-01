В Каспийске на фоне атаки БПЛА произошел взрыв, пострадала девочка

Попов обратил внимание, что в Каспийске есть воинские части. По его мнению, они не были подвержены прямому удару ВСУ, поскольку «прикрываются в определенном режиме РЭБ-системами активного и пассивного противодействия, наблюдения и патрульного сопровождения воздушного пространства». В связи с этим качество и эффективность ударов со стороны ВСУ были бы низкими, подчеркнул генерал.