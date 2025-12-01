«Белтехосмотр» объявил скидки до 30% на прохождение техосмотра в декабре

Скидки на техосмотр могут получить совершеннолетние белорусы, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси. Однако на контрольно-диагностические работы скидка распространяться не будет, как и не будет она включать получение разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.