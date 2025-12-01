«Белтехосмотр» объявил скидки до 30% на прохождение техосмотра в декабре

Белорусы могут в декабре пройти техосмотр со скидкой в отдельных регионах страны. Подробнее рассказали на предприятия «Белтехосмотр».
Так, с 1 по 31 декабря 2025-го объявили скидки на прохождение государственного технического осмотра в отдельных регионах Беларуси. Скидки могут получить физлица, являющиеся собственниками легковых и грузовых авто, а также прицепов (категории ТС M1, N1, O1).
С 1 по 10 декабря техосмотр такого транспорта можно будет пройти со скидкой 30%, с 11 по 20 декабря — 20%, а с 21 по 31 декабря скидка будет уже только 10%.
Скидки на техосмотр могут получить совершеннолетние белорусы, иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси. Однако на контрольно-диагностические работы скидка распространяться не будет, как и не будет она включать получение разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.
В акции поучаствуют диагностические станции в: деревне Буденовка (№ 73), Островце (№ 78), Ганцевичах (№ 79), Слуцке (№ 80), Дятлово (№ 83), Слониме (№ 124), Бобруйске (№ 152), Витебске (№ 167), Бресте (№ 200), Гродно (№ 201 и № 235), Мстиславле (№ 203), Минске (№ 210), Жабинке (№ 222), Ляховичах (№ 241), Могилеве (№ 252) и Гомеле (№ 2550.
Также каждому участнику акции после регистрации в личном кабинете на сайте «Белтехосмотра» (GTO.BY) будет доступен персональный промокод на 10-процентную скидку на очередной техосмотр. Эта скидка будет действительна до 31 декабря 2026-го (для авто моложе 10 лет — до 31 декабря 2027-го).
И не так давно «Белтехосмотр» сообщил, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.
