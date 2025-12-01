В больницу башкирского города Учалы поступило новое оборудование

Дорожку серии «Реатерра» с биологически обратной связью получила больница в городе Учалы Республики Башкортостан при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Данное оборудование представляет собой многофункциональный тренажер, который способен восстанавливать, развивать, наращивать физические показатели, а также следить за состоянием организма человека под нагрузкой. Оно предназначено для проведения комплексных реабилитационных мероприятий, профилактики различных заболеваний и укрепления здоровья пациентов разного возраста.
«Благодаря функции биологической обратной связи оборудование позволяет адаптировать тренировки под индивидуальные потребности каждого человека, обеспечивая более эффективное восстановление и развитие физических параметров. Новый тренажер также поможет медицинским специалистам более точно контролировать прогресс пациента, что способствует повышению качества медицинского обслуживания и способствует достижению лучших результатов в реабилитационных программах», — отметил главный врач Учалинской больницы Ильгиз Юсупов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.